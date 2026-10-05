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Bilboko Arte Eder Museoko ezinbesteko hiru obra berri

Iragarkia
Museo Bellas Artes
18:00 - 20:00
Bilboko Arte Ederren Museoa. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Arte Ederren Museoko 43 areto eta espazio berrituta itzuli dira, inoiz erakutsi gabeko 150 piezarekin.

Bilboko Arte Ederren Museoa Bilbo Bizkaia Kultura

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