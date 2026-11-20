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Arritxu Iribar Egaña Euskadi Irratiko kirol kazetari ohiak jaso du Rikardo Arregi Kazetaritza Sarien Ohorezko Mugarria, Andoainen
Andoainen egindako ekitaldian, Rikardo Arregi Kazetaritza Sarien Ohorezko mugarria eman diote ostiral honetan Arritxu Iribar Egaña kazetari ohiari, euskarazko kirol-kazetaritzan aitzindari izateagatik.
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