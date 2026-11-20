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Arritxu Iribar Egaña, ex periodista deportiva de Euskadi Irratia, recibe la mención honorífica de Periodismo Rikardo Arregi, en Andoain
En un acto celebrado en Andoain, la ex periodista Arritxu Iribar Egaña ha sido galardonada este viernes con la mención honorífica de los Premios Rikardo Arregi de Periodismo por ser pionera en el periodismo deportivo en euskera.
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