Albiste izango dira: etxebizitzari buruzko dekretua, DGTren berrikuntzak eta borondatezko abortuak Osakidetzan
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Etxebizitzari buruzko bigarren dekretua atzeratu egin da, eta ziurrenik gaur argitaratuko da Espainiako Aldizkari Ofizialean (BOE). Alokairu-kontratuak luzatzeko araubide berri bat jasoko du. Neurriak Hiri Errentamenduen Legearen (HEL) 10. artikulua aldatzen du, eta kontratuak automatikoki luzatzea ezartzen du, gutxieneko epea bete ondoren.
- DGTren zirkulazio-kode berria: Motorzaleek eskularru homologatuak erabili beharko dituzte eta debekatu egingo da oinetako irekiekin (txankletak, sandaliak) zirkulatzea. Txirrindulariak babesteko neurriak ere aurreikusten dira.
- Borondatezko abortuak Osakidetzan: Osakidetza gaur hasiko da haurdunaldia beren borondatez eten nahi duten emakumeak sare publikoko zentroetan eta ospitaleetan artatzen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berriki jakinarazi duenez. Modu progresiboan hartuko du ardura hori, eta pixkanaka-pixkanaka sare osora zabaltzea da asmoa.