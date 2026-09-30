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78 urteko gizon bat hil da Bermeon gidatzen ari zen traktorea irauli ostean

78 urteko gizon bat hil da asteazken honetan Bermeoko Mañu auzoan, gidatzen ari zen traktorea irauli denean.

Argazkia: Bizkaiko suhiltzaileak

Agentziak | EITB

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78 urteko gizon bat hil da asteazken honetan Bermeoko Mañu auzoan, gidatzen ari zen traktorea irauli denean.

Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez, gertaera eguerdiko hamabiak hogei gutxitan izan da.

Istripuaren lekura larrialdi-zerbitzuetako langileak joan dira, eta gizonaren heriotza baieztatu dute.

Suhiltzaileak Bermeo Gizartea

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