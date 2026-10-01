Un accidente registrado en la carretera BI-30 a su paso por Zamudio ha provocado importantes retenciones en sentido San Sebastián, que han llegado a los seis kilómetros a las 07:30 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha producido en las inmediaciones del kilómetro 17 de la citada carretera, corredor del Txorierri, y ha provocado el corte de dos carriles.

Una persona ha resultado herida leve a causa del siniestro, y la situación ya ha vuelta a la normalidad en ese punto.

En la otra dirección, a la altura de Lezama, un nuevo accidente ha generado también colas kilométricas, y han tenido que cortar el carril izquierdo. Pero para las 10:15 ya estaba reabierto, y la situación volvía a la normalidad.

Por último, un accidente múltiple, en el que se han visto implicados cuatro turismos, ha ocurrido esta mañana en la salida de Santo Domingo hacia Derio, lo que ha obligado a cortar la carretera en sentido Mungia, aunque para las 10:00 ya ha vuelto la normalidad a ese punto.

En Muskiz, otro accidente ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, y se registran las colas, que llegan a los tres kilómetros. Tres vehículos se han visto implicados en el siniestro, y dos personas han sido trasladadas al hospital de Cruces.

En la Avanzada, sentido Leioa, se ha producido un accidente que también ha generado problemas en la circulación.

La zona de Malmasín tampoco se ha librado, y se han registrado más colas de las habituales que suelen surgir a causa de la gran afluencia de tráfico.