Varios accidentes provocan importantes retenciones durante toda la mañana en las principales carreteras de Bizkaia
Accidentes registrados en el Txorierri han puesto patas arriba el tráfico durante las primeras horas de esta mañana. En estos momentos, se registran colas kilométricas en Muskiz, en la A-8 dirección Bilbao.
Un accidente registrado en la carretera BI-30 a su paso por Zamudio ha provocado importantes retenciones en sentido San Sebastián, que han llegado a los seis kilómetros a las 07:30 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El siniestro se ha producido en las inmediaciones del kilómetro 17 de la citada carretera, corredor del Txorierri, y ha provocado el corte de dos carriles.
Una persona ha resultado herida leve a causa del siniestro, y la situación ya ha vuelta a la normalidad en ese punto.
En la otra dirección, a la altura de Lezama, un nuevo accidente ha generado también colas kilométricas, y han tenido que cortar el carril izquierdo. Pero para las 10:15 ya estaba reabierto, y la situación volvía a la normalidad.
Por último, un accidente múltiple, en el que se han visto implicados cuatro turismos, ha ocurrido esta mañana en la salida de Santo Domingo hacia Derio, lo que ha obligado a cortar la carretera en sentido Mungia, aunque para las 10:00 ya ha vuelto la normalidad a ese punto.
En Muskiz, otro accidente ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, y se registran las colas, que llegan a los tres kilómetros. Tres vehículos se han visto implicados en el siniestro, y dos personas han sido trasladadas al hospital de Cruces.
En la Avanzada, sentido Leioa, se ha producido un accidente que también ha generado problemas en la circulación.
La zona de Malmasín tampoco se ha librado, y se han registrado más colas de las habituales que suelen surgir a causa de la gran afluencia de tráfico.
Gipuzkoa
En Gipuzkoa, en la carretera GI-2630, que une Legazpi y Oñati, una persona ha sido trasladada al hospital tras sufrir un accidente y ser rescatada por los bomberos.
Además, ha habido retenciones en la A-15 en Hernani, dirección San Sebastián, tras la salida de calzada de un vehículo.