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Sutea piztu da Muxikako zerrategi batean, eta eragina izan du Euskotrenen eta BI-635 errepidean
Ez da zauriturik izan, sutea goizeko laurak aldera sortu baita, eta ez zegoen inor lantegian piztu denean. Trenen eta errepideetako trafikoa normaltasunera itzuli da.
Gaur goizean sute bat izan da Muxikako (Bizkaia) Zugastieta auzoko zerrategi batean, baina ez da inor zauritu, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Larrialdi-zerbitzuek 04:10ean jaso dute sutearen abisua, lantegian behargin bakar bat ere ez zegoenean.
Sutea itzaltzeko lanek (dagoeneko kontrolpean dute) BI-635 errepidea ixtea eragin dute, eta Euskotrenen tren-zirkulazioa ere eten behar izan dute. Errepide eta trenbideetako trafikoa normal dabil, trenetan dauden atzerapenak salbu.
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