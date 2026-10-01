Baiona se une a las protestas estudiantiles

La movilización, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo a todo el país. Hay más de 600 detenidos y decenas de heridos en las protestas en toda Francia. Imágenes grabadas por el periodista de ETB Andoni Lizeaga.