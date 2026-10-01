¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Baiona se une a las protestas estudiantiles
Euskaraz irakurri: Baionak bat egin du ikasleen protestekin
La movilización, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo a todo el país. Hay más de 600 detenidos y decenas de heridos en las protestas en toda Francia. Imágenes grabadas por el periodista de ETB Andoni Lizeaga.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco impulsa un proceso de escucha para entender mejor la relación de la sociedad con el euskera
EN DIRECTO
Hace min.
El Hospital San Juan de Dios de Navarra se niega a practicar la eutanasia en sus instalaciones
EN DIRECTO
Hace min.
¿Dónde y cuándo me puedo poner la vacuna de la gripe?
EN DIRECTO
Hace min.
Estos son los cambios en la normativa de la DGT que han entrado en vigor este 1 de octubre
EN DIRECTO
Hace min.
Un incendio en una serrería de Muxika provoca afecciones a Euskotren y a la BI-635
EN DIRECTO
Hace min.
Varios accidentes provocan importantes retenciones durante toda la mañana en las principales carreteras de Bizkaia
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: decreto de vivienda, novedades de la DGT y abortos voluntarios en Osakidetza
EN DIRECTO
Hace min.
Osakidetza asume las interrupciones voluntarias de embarazo: Esto es lo que cambia
EN DIRECTO
Hace min.
Muere un hombre de 78 años tras volcar el tractor que conducía en Bermeo
Cargar más