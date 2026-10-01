El Hospital San Juan de Dios de Navarra se niega a practicar la eutanasia en sus instalaciones

El Defensor del Pueblo de Navarra ha constatado que el Hospital San Juan de Dios se niega a realizar la eutanasia a sus pacientes en sus instalaciones, ni por parte de sus profesionales ni mediante la visita de un equipo externo del Servicio Navarro de Salud, lo que lleva a tener que trasladar, en sus últimas horas de vida, a las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir desde el Hospital San Juan de Dios hasta el Hospital Universitario de Navarra.

No se trata de casos aislados, sino que, según explica Patxi Vera, el Defensor del Pueblo, es una práctica sistemática por parte del hospital privado. Los cuidados paliativos en la comunidad foral están concertados casi totalmente con este centro, por lo que el perjuicio es generalizado.

“Nadie debería tener que sufrir un traslado innecesario en sus últimas horas de vida por razones exclusivamente organizativas y, menos aún, por incumplimiento de la ley”, insiste Vera.

Esta negación a aplicar la eutanasia es contraria a la ley, según ya avisó a comienzo de año la Comisión de Garantía y Evaluación de esta prestación. Su resultado, es decir, el traslado al hospital público, menoscaba la calidad del servicio y, además, cuenta con contraindicación clínica referida por los propios profesionales del centro.

Ahora, el Defensor del Pueblo recomienda, por un lado, que los cuidados paliativos hospitalarios en la comunidad foral se presten directamente en el HUN y que dejen de concertarse con el hospital privado vinculado a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de origen religioso.

Por otro lado, Vera recomienda al Departamento de Salud que requiera formalmente al centro “para que cese la negativa absoluta” y adopte un protocolo para poder realizar la eutanasia en sus propias instalaciones, “garantizando la intervención de profesionales no objetores y/o la entrada de equipo externo”.

“La ley es clara: el lugar donde se realiza la prestación no puede convertirse en una barrera ni en una fuente de daño para el paciente", ha afirmado el Defensor.