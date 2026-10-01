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Loiu eta Bartzelona arteko hainbat hegaldi bertan behera gelditu dira Mediterraneoko denboralearen ondorioz

Penintsulako hego-ekialdean eurite handiak eta ekaitzak izango direla ohartarazi du AEMETek, eta alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan eta Tarragonan.
(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
Loiuko aireportuko artxiboko argazkia

EITB

Azken eguneratzea

Penintsulako hego-ekialdean, batez ere Valentziako Erkidegoan eta Tarragonan, bizi duten denboralea eragina izaten ari da euskal aireportuetan, zehazki, Bartzelona eta Bilbo arteko aire-trafikoan. Egunean zehar, atzerapenak izan dira bi hiri horiek lotu dituzten zenbait hegalditan. Arratsaldean, zehar berriz, bertan behera utzi dituzten lehen bi hegaldien berri eman dute. Hurrengoak dira:

  • 19:50ean Loiutik Bartzelonako El Prat Josep Tarradellas aireportura zihoana
  • 23:00etan Bartzelonatik Loiura etortzekoa zen hegaldia

Izan ere, AEMET meteorologia agentziak eguraldi makurra iragarri du gaurko eta biharko penintsulako hego-ekialdean. "Egoera oso txarra" izango dela ohartarazi du. Egunean zehar, laranja koloreko abisua izan du indarrean baina, egoerak okerrera egingo duelakoan, alerta gorria ezarri du 18:00etatik aurrera Valentziako erkidegoan eta Tarragonan. 

Valentziako Generalitateak hiru Es-Alert bidali ditu egunean zehar, joan-etorriak saihesteko, sakanetatik urruntzeko eta, ur maila igotzen bada, goiko solairuetara igotzeko eskatuz. 

Era berean, eskolak bertan behera utzi dituzte Valentziako eta Castelloko ikastetxe askotan, eta 2024ko uholdeek kaltetutako udalerriek ur-goraldien aurkako hesiak jarri dituzte. 

Ostiralean, denboralea goi-ordokietara eta Aragoira zabalduko da.

 

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