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Vuelos cancelados entre Loiu y Barcelona a causa del temporal en el Mediterráneo

AEMET ha advertido de fuertes lluvias y tormentas en el sureste de la península y ha decretado la alerta roja en la Comunidad Valenciana y en Tarragona.
(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
Foto de archivo del aeropuerto de Loiu
Euskaraz irakurri: Hegaldiak bertan behera Loiu eta Bartzelona artean, denboralearen ondorioz Mediterraneoan eta alerta prezipitazioengatik

EITB

Última actualización

El temporal de fuertes lluvias que vive el sureste de la península, sobre todo la Comuniad Valenciana y Tarragona, está afectando al tráfico aéreo entre Barcelona y Bilbao. A lo largo de la jornada se han vivido retrasos en algunos vuelos entre estas dos ciudades y, a media tarde, también se han anunciado las dos primeras cancelaciones:

  • El vuelo que partía de Loiu con destino al aeropuerto El Prat Josep Tarradellas Barcelona a las 19:50 horas
  • El vuelo que salía de Barcelona con destino Loiu a las 23:00 horas

Y es que, la agencia de meteorología AEMET advierte una "situación muy adversa" para este jueves en el sureste de la península. A lo largo del día, ha establecido el aviso de color naranja, pero cree que la situación empeorará a lo largo de la tarde y noche, y han elevado la alerta a roja en la Comunidad Valenciana y Tarragona a partir de las 18:00 horas

La Generalitat valenciana ha enviado tres Es-Alert a lo largo del día pidiendo evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y acceder a las plantas superiores si el nivel del agua aumenta. 

Asimismo, se han suspendido las clases en numerosos centros educativos de los territorios de Valencia y Castellón, y los municipios que resultaron afectados por la DANA de 2024 han instalado barreras antiinundaciones. 

El viernes el temporal se extenderá a las mesetas y Aragón.

Aeropuerto de Bilbao Comunidad Valenciana Cataluña Barcelona Temporales DANA Sociedad

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