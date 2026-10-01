El temporal de fuertes lluvias que vive el sureste de la península, sobre todo la Comuniad Valenciana y Tarragona, está afectando al tráfico aéreo entre Barcelona y Bilbao. A lo largo de la jornada se han vivido retrasos en algunos vuelos entre estas dos ciudades y, a media tarde, también se han anunciado las dos primeras cancelaciones:

El vuelo que partía de Loiu con destino al aeropuerto El Prat Josep Tarradellas Barcelona a las 19:50 horas

El vuelo que salía de Barcelona con destino Loiu a las 23:00 horas

Y es que, la agencia de meteorología AEMET advierte una "situación muy adversa" para este jueves en el sureste de la península. A lo largo del día, ha establecido el aviso de color naranja, pero cree que la situación empeorará a lo largo de la tarde y noche, y han elevado la alerta a roja en la Comunidad Valenciana y Tarragona a partir de las 18:00 horas.

La Generalitat valenciana ha enviado tres Es-Alert a lo largo del día pidiendo evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y acceder a las plantas superiores si el nivel del agua aumenta.

Asimismo, se han suspendido las clases en numerosos centros educativos de los territorios de Valencia y Castellón, y los municipios que resultaron afectados por la DANA de 2024 han instalado barreras antiinundaciones.

El viernes el temporal se extenderá a las mesetas y Aragón.