La DANA de Valencia, en cifras
El 29 de octubre de 2024 gran parte de la provincia de Valencia quedó devastada por unas inundaciones causadas por una gota fría. Cuando se cumple un año de la catástrofe, ponemos cifras a la tragedia humana de la DANA:
229 PERSONAS MUERTAS
Entre ellas, la bebé nonata de una mujer embarazada de ocho meses y tres personas que siguen desaparecidas. La cifra podría subir a 231 si se reconoce a dos ancianas de una residencia de Paiporta que murieron en el hospital. Además, en los trabajos de limpieza murieron dos trabajadores.
2641 PERSONAS HERIDAS
se calcula que fueron 303.295 las personas afectadas de forma directa o indirecta, y se estima que más de 80.000 sufrirán trastorno de estrés postraumático en la zona cero.
17 800 MILLONES DE DAÑOS ECONÓMICOS
La mejora de las infraestructuras y la adaptación del modelo territorial para que no se vuelva a repetir la tragedia, dejaría una factura económica total de 29 000 millones. El Gobierno de España autorizó casi 2 mil millones de euros para subvenciones directas.
771 LITROS POR METRO CUADRADO
La DANA fue un episodio precipitaciones extraordinario concentradas en las cabeceras de barrancos, con concentraciones de 771 litros por metro cuadrado en 24 horas en Turís, donde cayeron 187 litros en una hora, un récord histórico en el Estado español.
564 KM2 DE SUPERFICIE DEVASTADA
75 municipios de la provincia de Valencia resultaron devastados. En ellos se concentran un millón de habitantes y el 30 % del PIB y el empleo de la provincia. La denominado como la 'zona cero' de la DANA fueron Paiporta, Catarroja o Aldaia, cada uno con más de 20.000 afectados.
UN MILLÓN DE TONELADAS DE RESIDUOS
Se retiraron una media de 15 000 toneladas diarias y permitieron despejar en las primeras semanas los 767 viales obstruidos en las localidades más afectadas. Se han evacuado 70 000 metros cúbicos de lodo, 130 000 vehículos o 20 000 toneladas de cañas.
Aniversario de la DANA: 237 vidas perdidas, miles de familias afectadas
Se cumple un año de una de las tragedias más devastadoras en décadas. Una DANA golpeó con furia el levante peninsular y dejó tras de sí una huella imposible de borrar: 237 vidas perdidas, miles de familias afectadas y pueblos enteros arrasados por el agua y el barro.