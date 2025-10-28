Un año de la DANA: Cronología del día en el que todo falló

Se cumple un año de la tragedia que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad de Valencia. Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meterológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones.

Así se desarrollaron los acontecimientos el día que estalló la DANA:

* 6:42h

La AEMET ya había previsto lluvias previamente, pero a esta hora concreta actualizó la alerta naranja, y la Autoridad Portuaria decretó el cierre del puerto. Poco después, a las 7:30, elevó el nivel de aviso a Rojo en el norte de la provincia. A partir de ahí, poco a poco, la agencia fue ampliando la alerta roja a más territorio, mientras que el agua de las tormentas que cayeron de madrugada se empezó a acumular en la Plana de Utiel Requena.

* 8:04h

A esta hora, AEMET alerta ya de “lluvias de intensidad torrencial”. Además, pide que no se viaje a no ser que no sea necesario y alerta, en X, de “peligro extremo”.

* 9:20h

Empiezan a llegar cada vez más imágenes de calles anegadas, y las lluvias torrenciales avanzan hacia el norte. Poco después, se amplía la alerta roja hasta las 18:00 y se advierte: “no te acerques a cauces ni ramblas, porque se están produciendo inundaciones”.

* 10:30h

Emergencias rescata a las primeras personas atrapadas en sus vehículos.

* 11:30h

Aquí se produce una de las imágenes del día: se desborda el barranco del Poyo en Chiva, lo que, a posteriori, provocó la inundación de la comarca de l´Horta Sud. Media hora después, se desborda el río Magro en Utiel, y la Universidad de Valencia suspende toda su actividad. Entre las 12 y 14 horas, la tormenta comenzó a intensificarse rápidamente. El cielo se oscureció completamente y los truenos resonaron en todo el territorio valenciano. La lluvia empezó a caer con furia, acompañada de fuertes rachas de viento.

* 12:20h

Llega una alerta hidrológica de Emergencias para los municipios de la zona del barranco del Poyo. Siete minutos después, AEMET publica un vídeo alertando, una vez más, de “peligro extremo”. Mientras, los municipios se quedan sin luz y pierden la cobertura telefónica.

* 13:00

Primeras palabras de Mazón. Publica un tuit afirmando que a las 18:00 amainará la tormenta. Ese mensaje sería borrado posteriormente.

* 14:00-18:00

La intensidad de las lluvias alcanza su punto álgido, con grandes acumulaciones de agua. Se registraron récords históricos y muchísimos puntos de Valencia quedaron completamente inundados.

* 17:35

Nuevo aviso de Emergencias, esta vez para los ríos Magro y Júcar. Se advierte ya de desbordamientos en estos puntos.

* 18:30

Nuevamente, se desborda el barranco del Poyo, esta vez en Torrent, lo que provoca inundaciones en Paiporta, Picanya, Sedaví o Catarroja. Al caer el sol, la catástrofe está servida: miles de personas están atrapadas en la carretera o centros comerciales, caen los puentes… Se inundaron parques, calles, viviendas y se dañaron infraestructuras. Escuelas, hospitales y centros comerciales tuvieron que ser evacuados.

* 20:12

Ahora sí, la Generalitat de Mazón lanza la alerta por SMS a los vecinos para que no salgan a la calle. Quince minutos más tarde, el Ejecutivo español recibe la petición para que actúe la UME.

* 21:30

Carlos Mazón no dio la cara ante los medios hasta pasadas las 21:30, y hasta la mañana siguiente el presidente valenciano no habló de “cuerpos sin vida”. Mientras tanto, las imágenes más trágicas de la DANA inundan las redes sociales y los medios de comunicación.