GOIDIak, urtebete: Denak huts egin zuen egunaren kronologia

Urriaren 29ko zorigaiztoko goiz hura euri-jasak eta meteorologia-zerbitzuen hainbat alerta piztu zirela hasi zen. Baina, ez erakundeak eta ez herritarrak ez ziren gai izan egoera zenbat zailduko zen aurreikusteko.

18:00 - 20:00
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Urtebete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik. Nahiz eta zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan iragarpen meterologikoak euriteen berri eman zuten, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren neurriak aurreikuspen guztiak gainditu zituen.

Hau da GOIDIa lehertu zen egunaren kronologia:

* 06:42

AEMETek aldez aurretik euriteak aurreikusi zituen, baina ordu zehatz honetan, 06:40ak aldera, alerta laranja eguneratu zuen, eta Portuko Agintaritzak portua ixteko agindua eman zuen. Handik gutxira, 07:30ean, abisu maila gorrira igo zuen iparraldean. Hortik aurrera, pixkanaka, agentziak alerta gorria Valentziako toki gehiagotara zabaldu zuen, eta goizaldean botatako ekaitzetako ura pilatzen hasi zen.

08:04

Ordu horretan, AEMETek ohartarazi zuen "euri-jasak" izango zirela. Ez bidaiatzeko aholkua eman zuen, eta "muturreko arriskua" zegoela ohartarazi zuen X sare sozialean.

* 09:20

Kaleak urpean geratu ziren. Euri-jasek iparralderantz egin zuten, eta, handik gutxira, alerta gorria 18:00ak arte zabaltzea erabaki zuten.

* 10:30

Larrialdi-zerbitzuek ibilgailuetan harrapatutako lehen pertsonak erreskatatu zituzten, goizeko lehen orduetan.

* 11:30

Ordu honetan, eguneko irudietako bat iritsi zitzaigun: Chivako Poyo ibaiaren amildegia gainezkatu zen, eta horrek, gerora, Horta Sud eskualdea urpean geratzea eragin zuen. Handik ordu erdira, Utielen, Magro ibaiak gainezka egin zuen, eta Valentziako Unibertsitateak jarduera guztia etenarazi zuen. 12:00etatik 14:00etara, ekaitzak okerrera egin zuen. Zerua erabat ilundu zen, eta Valentziako lurralde osoan entzun ziren trumoiak.

* 12:20

AEMETek bideo bat argitaratu zuen, "muturreko arriskuaz" ohartarazteko. Bitartean, hainbat udalerritan argirik gabe geratu ziren eta telefono-estaldura galdu zuten.

13:00

Mazonen aurreneko hitzak. Txio baten bitartez, 18:00etan ekaitza baretuko zela iragarri zuen. Handik gutxira, mezua ezabatu egin zuen Valentziako presidenteak.

14:00-18:00

Euriteen intentsitateak goia jo zuen, eta ur-pilaketak ikaragarri handiak ziren. Marka guztiak hautsi ziren, eta Valentziako puntu asko urpean geratu ziren erabat.

* 17:35

Larrialdietako abisu berria, Magro eta Jucar ibai inguruetan ezarria. Ordurako ohartarazita zegoen puntu horietan ibaiek gainezka egin zutela.

* 18:30

Berriro ere, gainezka egin zuen Poyoko erreka-bideak, Torrenten, eta uholdeak eragin zituen Paiportan, Picanyan, Sedavin eta Catarrojan. Egunaren amaieran, hondamendia izugarria zen: milaka pertsona harrapatuta zeuden errepide eta merkataritza-guneetan, zubiak erortzen hasi ziren... Euriak izugarrizko kalteak eragin zituen parke, kale, etxebizitza eta azpiegituretan.

* 20:12

Generalitateak SMS bidez abisua eman zien bizilagunei, kalera irten ez zitezen.

* 21:30

Carlos Mazon ez zen hedabideen aurrera agertu 21:30ak arte, eta hurrengo goizera arte Valentziako presidenteak ez zuen baieztatu hildakoak egon, bazeudela. Bien bitartean, GOIDIaren irudi tragikoenek sare sozialak eta komunikabideak bete zituzten.

