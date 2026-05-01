Euskal esploratzaile batek Zerzura oasi zuri mitikoaren legendaren balizko jatorria aurkitu du
Ouniangako lakuetan, Txadeko iparraldean, mendeetan zehar galdutako oasi mitikoaren bilaketa inspiratuko zukeen errege enklabea kokatu du Miguel Gutierrez-Garitanok.
Espainiako Elkarte Geografikoak lagundutako espedizio batek Zerzuraren kondairaren balizko jatorria aurkitu du Txaden, esploratzaile arabiarrak eta europarrak mendeetan liluratu zituen oasi zuri mitikoaren jatorria. Miguel Gutierrez-Garitano euskal ikerlariak defendatzen du lekune legendario hori ez litzatekeela Egipton egongo, orain arte uste zen bezala, Ouniangako lakuen eskualdean baizik, Saharako basamortuaren erdian.
Esploratzailearen arabera, Erdi Aroko Zerzuraren inguruko deskribapenak bat datoz Txad iparraldeko urruneko eremu horren ezaugarriekin. Antzinako iturriek hegaztiz beteriko oasi handi batez, hiri zuri batez eta basamortuaren erdian zegoen aberastasun leku batez hitz egiten zuten. Ouniangan landaretzaz inguratutako lakuak, hegazti migratzaile ugari eta kareharri zuriz altxatutako eraikuntzak ugariak dira.
Gutiérrez-Garitanok, halaber, nabarmendu zuen leku horrek garrantzi historikoa izan zuela karabana komertzialak eta esklaboak pasatzeko leku estrategiko gisa, non gatza, ura eta alea gordetzen ziren. Gainera, inguruan hilobi megalitikoak eta bi mendixka biki handi daude, antzinako kontakizunetan aipatutako petrifikatutako erregearen eta erreginaren kondaira elikatu zezaketenak.
Ikertzaileak espedizio horren ondorioak aurkeztuko ditu Elkarte Geografiko Nazionalean, eta esplorazio modernoaren misterio handietako bat berridatz lezakeen teoria bat azalduko du bertan. Lazlo Almasy esploratzaile hungariarrak bilatu zuen Zerzura hainbat hamarkadatan, eta haren irudiak inspiratu zuen Gaixo ingelesa filma.
