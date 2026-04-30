Gasteizko Mitika aretoaren auzia herri-epaimahai baten aurrean epaitzea baztertu du Gorenak

Arabako Probintzia Auzitegiak arrazoia eman zien akusatuaren defentsari eta Fiskaltzari, uste baitzuten gertakariak hobeto egokitzen zirela lesio-delitu batera, zuhurtziagabekeriazko homizidio batekin batera, eta horrek eragotzi egingo luke kasua herri-epaimahai baten aurrean epaitzea.

Gasteizko Mitika diskoteka. EITB Mediaren bideo batetik hartutako artxibo-irudia

Auzitegi Gorenak atzera bota du Gasteizko Mitika aretoan gertatutako krimenaren harira Kermanen familiak aurkeztutako errekurtsoa. Haren familiak Arabako Auzitegiaren erabakiaren aurka egin zuen; izan ere, ebatzi zuen gaztearen heriotzagatik akusatutako atezainaren aurkako kasuak aurretiazko eginbide gisa jarraitzea eta herri-epaimahai baten aurrean ez epaitzea, Instrukzio Epaitegiak hasiera batean erabaki bezala.

2025eko otsailean, Mitika diskotekaren atarian izandako istilu baten ondorioz hil zen gaztea. Gertakari horiengatik, lokaleko atezain bat atxilotu eta espetxeratu egin zuten, hilketa egotzita, baina gero behin-behinean aske geratu zen. Kermanen gurasoek errekurtsoa aurkeztu zuten.

Gasteizko 3 zenbakiko Instrukzio Epaitegiak erabaki zuen atezainaren aurkako kasua herri-epaimahai baten aurrean epaitzea, "giza hilketa delitu bat egotzita". Hala ere, akusatuaren defentsak eta Fiskaltzak erabaki horren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten, gertakariak lesio-delitu batean eta zuhurtziagabekeriazko giza hilketa batean hobeto egokitzen zirela iritzita. Horrek, kasua herri-epaimahai baten aurrean epaitzea eragotziko luke.

Arabako Probintzia Auzitegiak arrazoia eman zien 2025eko azaroan, aurreko erabakia baliogabetu zuen eta prozedurak aurretiazko eginbide gisa jarraitzea agindu zuen, hau da, herri-epaimahairik gabe. Gainera, akusatua behin-behinean aske uztea agindu zuen, fidantzapean.

Biktimaren familiak helegitea jarri zuen Gorenean, dolozko hilketa izan zela defendatuz, eta, beraz, herri-epaimahai baten aurrean epaitu behar zela esanez. Halaber, kritikatu egin zuten Auzitegiak intentzionalitatea baztertu izana, kasua epaitu gabe.

Bestalde, Auzitegiak erabaki zuen familia prozesuaren fase honetan zegoena baino harago joan zela, gaiaren mamia aztertzen hasi baitzen. Gorenak ez ditu argudio horiek aztertu, eta Auzitegiaren autoa ezin dela kasazioan errekurritu ondorioztatu du. 

Horregatik, ez du onartzen Kermanen familiaren errekurtsoa, eta argitu du erabaki horrek ez duela urratzen babes judizial eraginkorrerako eskubidea, legeak beste bitarteko batzuk aurreikusten baititu horrelako kasuetan.

