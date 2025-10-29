Tanta hotza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Valentziako GOIDIa, zenbakitan

2024ko urriaren 29ko Goialdeko Depresioak eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat suntsitu zuten. Tragedia ahaztezina horrek utzitako hondamendia gogoratu dugu, zenbakitan. 

2024ko urriaren 29ko Goialdeko Depresioak eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat suntsitu zuten. Tragedia ahaztezina horrek utzitako hondamendia gogoratu dugu, zenbakitan.

Valentziako GOIDIaren osteko hondamendia. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresio batek eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. Hondamendia gertatu zenetik urtebete betetzen den honetan, GOIDIaren tragedia zenbakitan islatu dugu:

229 HILDAKO

Horien artean, haurdun dagoen zortzi hilabeteko emakume baten haurtxoa eta desagertuta jarraitzen duten hiru pertsona. Kopuru hori 231ra igo daiteke Paiportako egoitza bateko bi adineko ospitalean hil zirela frogatzen bada. Gainera, garbiketa lanetan bi langile hil ziren.

2641 ZAURITU

GODIak 303.295 pertsonari eragin zien zuzenean edo zeharka, eta 80.000 pertsonak baino gehiagok pairatuko dute trauma osteko estresaren nahasmendua.

17.800 MILIOIKO KALTE EKONOMIKO

Azpiegiturak hobetzeak eta lurralde eredua egokitzeak tragedia berriro gerta ez dadin, 29.000 milioiko faktura ekonomikoa utziko luke. Espainiako Gobernuak ia 2 mila milioi euro bideratu zituen zuzeneko dirulaguntzetarako.

771 LITRO METRO KOADROKO

GOIDIAak ezohiko prezipitazioa eragin zuen sakan nagusietan, eta 24 ordutan metro koadroko 771 litro pilatu ziren Turisen. Ordubetean 187 litro bota zituen, Espainiako Estatuko marka historikoa.

564 KM2 HONDATUTAKO AZALERA

Valentziako 75 udalerri suntsitu ziren. Milioi bat biztanle eta BPGren eta probintziako enpleguaren % 30 biltzen dira udalerri horietan. GOIDIaren 'zero gunea' deiturikoa Paiporta, Catarroja edo Aldaia izan ziren, eta bakoitzak 20.000 kaltetu baino gehiago izan zituen.

MILIOI BAT TONA HONDAKIN

Egunean batez beste 15.000 tona erretiratu ziren eta lehenengo asteetan 767 bide garbitu ziren gehien kaltetutako herrietan. Guztira, 70.000 metro kubiko lohi, 130.000 ibilgailu edo 20.000 tona kanabera hustu dira.

DANAren urte bat: Denak huts egin zuen eguneko kronologia
Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Alerta Meteorologikoak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X