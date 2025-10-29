Valentziako GOIDIa, zenbakitan
2024ko urriaren 29ko Goialdeko Depresioak eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat suntsitu zuten. Tragedia ahaztezina horrek utzitako hondamendia gogoratu dugu, zenbakitan.
2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresio batek eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. Hondamendia gertatu zenetik urtebete betetzen den honetan, GOIDIaren tragedia zenbakitan islatu dugu:
229 HILDAKO
Horien artean, haurdun dagoen zortzi hilabeteko emakume baten haurtxoa eta desagertuta jarraitzen duten hiru pertsona. Kopuru hori 231ra igo daiteke Paiportako egoitza bateko bi adineko ospitalean hil zirela frogatzen bada. Gainera, garbiketa lanetan bi langile hil ziren.
2641 ZAURITU
GODIak 303.295 pertsonari eragin zien zuzenean edo zeharka, eta 80.000 pertsonak baino gehiagok pairatuko dute trauma osteko estresaren nahasmendua.
17.800 MILIOIKO KALTE EKONOMIKO
Azpiegiturak hobetzeak eta lurralde eredua egokitzeak tragedia berriro gerta ez dadin, 29.000 milioiko faktura ekonomikoa utziko luke. Espainiako Gobernuak ia 2 mila milioi euro bideratu zituen zuzeneko dirulaguntzetarako.
771 LITRO METRO KOADROKO
GOIDIAak ezohiko prezipitazioa eragin zuen sakan nagusietan, eta 24 ordutan metro koadroko 771 litro pilatu ziren Turisen. Ordubetean 187 litro bota zituen, Espainiako Estatuko marka historikoa.
564 KM2 HONDATUTAKO AZALERA
Valentziako 75 udalerri suntsitu ziren. Milioi bat biztanle eta BPGren eta probintziako enpleguaren % 30 biltzen dira udalerri horietan. GOIDIaren 'zero gunea' deiturikoa Paiporta, Catarroja edo Aldaia izan ziren, eta bakoitzak 20.000 kaltetu baino gehiago izan zituen.
MILIOI BAT TONA HONDAKIN
Egunean batez beste 15.000 tona erretiratu ziren eta lehenengo asteetan 767 bide garbitu ziren gehien kaltetutako herrietan. Guztira, 70.000 metro kubiko lohi, 130.000 ibilgailu edo 20.000 tona kanabera hustu dira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Mendizale bat hil da Hondarribian, Jaizkibel menditik gertu, amildegi batetik erorita
Ertzaintzak ikerketa abiatu du pertsona horren heriotzaren arrazoiak argitzeko.
Espetxera bidali dute bikotekide ohia itotzen saiatzeagatik Irunen atxilotutako gizona
Bizilagunek lagundu zioten biktimari eta erasotzailea atxiki zuten Ertzaintzako agenteak iritsi ziren arte.
Lau gizon atxilotu dituzte Iruñean, emakume bati sexu-eraso bat egitea egotzita
Epaileak asteazken honetan erabakiko du lau atxilotuak zein egoeratan geratuko diren.
Osakidetzan laguntza jasotzen ari diren Gazako haurren egoera klinikoa egonkorra da
5 hilabete eta 9 urte bitarteko adingabeek traumatismoak, sortzetiko kardiopatiak, arazo gastrointestinalak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste. Datozen egunetan, proba gehiago egingo dira tratamendua zehazteko.
'Gipuzkoa Zainduz' jarri du martxan Aldundiak, gizarte-azpiegiturak lurraldean hedatzeko ekimena
Hurengo hilabeteetan, egoitza-estaldura txikiena duten eskualdeetan sozietate mistoak eratzeko lehen deialdiak onartuko dira; Buruntzaldean, Debabarrenan, Oarsoaldean, Tolosaldean, Urola Garaian eta Urola Kostan.
Bi urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, neska-laguna bortxatzeagatik, Donostian
Gizona ez da kartzelan sartuko, auzitegiak zigorra etetea onartu duelako, deliturik berriro ez egiteko baldintzarekin.
Osakidetzan osasun-arreta jasotzen ari diren Gazako bost adingabeak egoera kliniko egonkorrean daude
Adin txikiko horietako bi Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean artatzen ari dira, bi Donostiako Unibertsitate Ospitalean, eta bat, Basurtuko Unibertsitate Ospitalean. 5 hilabete eta 9 urte bitarteko haurrak dira, eta traumatismoak, kardiopatiak, urdail-hesteetako arazoak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste.
Ehunka ikasle eskola jazarpenaren aurka manifestatu dira Bilbon, Sandra Peña adingabearen kasua dela eta
Sevillako adingabeak bere buruaz beste egin zuen ikaskideek bullyinga egiten omen ziotelako. Ikasle Sindikatuak Estatu mailan ere deitu du ikasleen greba gaur. Jazarpen kasuetan ikastetxeek erantzukizuna beren gain har dezatela eskatu dute.
GOIDIak, urtebete: 237 hildako, eta milaka familia kalteturik
Gaur urtebete GOIDI batek Valentziako Erkidegoa astindu zuen. Familia askok dena galdu zuten. Askok senideak galdu zituzten. 230 hildako izan ziren. Urtebete geroago, amesgaiztoaren lorratza, fisikoa eta psikologikoa, bizirik diraute.