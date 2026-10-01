Gizarteak euskararekin zer harreman duen hobeto ulertzeko entzute prozesua abiatu du Eusko Jaurlaritzak
Ikerketak Euskal Herriko zazpi lurraldeetako ahotsak bilduko ditu, banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokalen bitartez, euskararen inguruko esperientziak, emozioak eta narratibak ezagutzeko.
Eusko Jaurlaritzak "Euskararen ahotsak" izeneko entzute prozesua jarri du abian, gizarteak euskararekin duen harremana nola bizi duen hobeto ulertzeko eta irudikatzeko, eta arlo horretako politika publikoak hobeto bideratzeko. Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak egin du aurkezpena, gaur, ostegunarekin.
"Euskararen ahotsak" ekimenak Euskal Herriko zazpi lurraldeetako ahotsak bilduko ditu (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa Garaia, Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa), banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokalen bitartez, euskararen inguruko esperientziak, emozioak eta narratibak ezagutzeko.
"Jauzia gara" prozesuaren baitan kokatuta dago. Prozesuak euskararen erabileran aurrera egiteko beharra planteatzen du, politika publikoak eta gizartearen inplikazioa uztartzeko. Era berean, hizkuntzaren dimentsio emozionalean ere jarriko da arreta.
Bengoetxeak azaldu duenaren arabera, entzute ariketa horren helburua "gizartearen kezkak, esperientziak eta desioak hobeto ulertzea da, politikak hobeto bideratzeko".
Azken 40 urteetan euskaldun kopuruan egindako aurrerapenak azpimarratu ditu Bengoetxeak, baina "eguneroko hizkuntza bihurtzeko zer egin behar dugun" aztertu behar dela uste du.
Entzute prozesua uztailera arte luzatuko da
Landa-lana 2027ko otsailera arte egingo da, eta, ondoren, analisi- eta interpretazio-fasea hasiko da. Hori dela eta, prozesua 2027ko uztailera arte luzatzea aurreikusten dute. Hori adierazi dute gaurko aurkezpenean parte hartu duten Mikel Agirrek eta Miren Olasagastik, garapen metodologikoaren arduradunek, Ikertalderen eta Osoigoren ordezkariak, hurrenez hurren.
Helburua izango da esperientzien eta narratiben mapa bat eraikitzea, errealitate soziala hobeto ulertzeko eta tentsioak, zailtasunak eta oztopoak ez ezik, euskararen inguruan dauden topaguneak eta aukerak ere detektatzeko.