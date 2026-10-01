Gripea
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"Eguraldi ona egon arren, gripea iazko ezaugarri berberekin ari da heltzen"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak ohartarazi du gripeak iazko joera berbera hartu duela. Nolanahi ere, medikuntza prebentiboan aditua den Pello Latasa sendagileak adierazi du gripearen larritasun maila ez dela aldatu.

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