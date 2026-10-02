Manifestaciones en Euskal Herria
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Miles de personas salen a las calles por el derecho a la vivienda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona kalera atera dira etxebizitza eskubidearen alde

Última actualización

Multitudinarias manifestaciones contra la especulación y por la vivienda convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda y Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea han recorrido este viernes las calles de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona.

Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz Pamplona Vivienda Manifestaciones Sociedad

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