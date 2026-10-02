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El no de Junts eleva la tensión en Sol mientras el movimiento por la vivienda avanza hacia una huelga general

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza: Juntsen ezezkoa eta greba orokorraren aukera

EITB

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El Gobierno de España busca apoyos en el Congreso para sacar hoy adelante su nuevo paquete de medidas sobre vivienda mientras el movimiento por la vivienda prepara nuevas movilizaciones.

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