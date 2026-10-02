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El no de Junts eleva la tensión en Sol mientras el movimiento por la vivienda avanza hacia una huelga general
Euskaraz irakurri: Etxebizitza: Juntsen ezezkoa eta greba orokorraren aukera
El Gobierno de España busca apoyos en el Congreso para sacar hoy adelante su nuevo paquete de medidas sobre vivienda mientras el movimiento por la vivienda prepara nuevas movilizaciones.
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