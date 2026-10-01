La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruña ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el estudiante del colegio María Ana Sanz detenido por acuchillar a un compañero el pasado martes, 29 de septiembre. Está siendo investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa.

El auto de prisión detalla que los hechos ocurrieron el pasado martes hacia las 08:10 horas. El detenido asestó dos navajazos en el abdomen a la víctima con un arma blanca que había adquirido dos días antes. Posteriormente, huyo del lugar de los hechos y fue detenido por la Policía Municipal más tarde. Detenido y víctima son compañeros de clase en el centro de formación profesional de la Txantrea y, según testigos, existe una enemistad entre ellos.

La jueza de instrucción defiende que hay suficientes indicios para determinar la autoría del delito con las declaraciones de los testigos y las cámaras del centro de formación. Asimismo, el detenido habría reconocido los hechos, alegando a que fue "un calentón".

Una de las razones que establece para decretar el ingreso en prisión es que, en su opinión, existe un alto riesgo de fuga por la pena a la que se le podría condenar. Finalmente, también tiene en cuenta la necesidad de proteger a la víctima ante una posible reiteración del delito.