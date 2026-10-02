ETXEBIZITZA
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Juntsen ezezkoak tentsioa areagotu du Solen, eta etxebizitzaren aldeko plataformek greba orokorra dute hizpide

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernua etxebizitzari lotutako neurriak aurrera eramateko babes bila dabil; bitartean, etxebizitzaren aldeko mugimendua mobilizazio berriak prestatzen ari da.

Etxebizitza Diputatuen Kongresua Alderdi Politikoak Gizartea

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