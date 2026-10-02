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Euskal Herrian urriaz gozatzeko 10 plan. Zeinekin geratzen zara?
Urriak kulturaz, gastronomiaz eta aisialdiaz gozatzeko proposamen ugari ekarriko ditu Euskal Herrira. Azokek, jaialdiek, erakusketek, ikuskizunek, tradizioek eta aire zabaleko egitasmoek osatuko dute datozen asteetako agenda.
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