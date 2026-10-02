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Euskal Herrian urriaz gozatzeko 10 plan. Zeinekin geratzen zara?

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Urriak kulturaz, gastronomiaz eta aisialdiaz gozatzeko proposamen ugari ekarriko ditu Euskal Herrira. Azokek, jaialdiek, erakusketek, ikuskizunek, tradizioek eta aire zabaleko egitasmoek osatuko dute datozen asteetako agenda.

Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Kultura Gastronomia Aisia Musika jaialdiak Museoak Artea Dantza Gizartea

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