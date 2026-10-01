El PNV votará a favor del primer decreto de vivienda y en contra del segundo

El Congreso de los Diputados votará este viernes la convalidación de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español. Las medidas se someterán a votación por separado y, a un día del pleno, se van resolviendo las posturas de cada grupo.

El PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Gobierno español, han confirmado que apoyarán ambos decretos. En días anteriores, también han anunciado su voto favorable EH Bildu, ERC y BNG, aunque estos grupos han expresado sus discrepancias con parte de las medidas. Esta mañana, Podemos se ha sumado al grupo de los síes.

El PNV, por su parte, ha desvelado su decisión hoy. Apoyará de manera "crítica" el primer decreto y votará en contra del segundo.

Junts tomará la decisión esta noche, a las 21:00, en una reunión telemática.