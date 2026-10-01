El PNV votará a favor del primer decreto de vivienda y en contra del segundo
El Congreso de los Diputados votará este viernes la convalidación de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español. Las medidas se someterán a votación por separado. Podemos, finalmente, apoyará ambos decretos.
El Congreso de los Diputados votará este viernes la convalidación de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español. Las medidas se someterán a votación por separado y, a un día del pleno, se van resolviendo las posturas de cada grupo.
El PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Gobierno español, han confirmado que apoyarán ambos decretos. En días anteriores, también han anunciado su voto favorable EH Bildu, ERC y BNG, aunque estos grupos han expresado sus discrepancias con parte de las medidas. Esta mañana, Podemos se ha sumado al grupo de los síes.
El PNV, por su parte, ha desvelado su decisión hoy. Apoyará de manera "crítica" el primer decreto y votará en contra del segundo.
Junts tomará la decisión esta noche, a las 21:00, en una reunión telemática.
Apoyo "crítico" del PNV al primero, y voto en contra al segundo
El grupo jeltzale en el Congreso votará que sí al primer decreto, a pesar de sus “importantes carencias”. El PNV considera que es un “parche que no va a dar solución” al problema, pero favorece a las personas en situación de vulnerabilidad y, además, incluye mejoras para el pequeño propietario, “de quien depende, en gran medida, el mercado de alquiler”.
Los jeltzales han explicado así su apoyo “crítico” al primer decreto. “El Gobierno español no puede pretender solucionar en dos días lo que no ha resuelto en ocho años”, añade.
A su vez, han anunciado que votarán en contra del segundo decreto, que apunta a la renovación automática de los alquileres, porque “supone un ataque al pequeño propietario y retraerá la oferta”, por lo que terminaría “perjudicial” para la ciudadanía y “contraproducente” para su objetivo.
Podemos anuncia su apoyo tras la reunión con el sindicato
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación votará a favor. Belarra ha explicado, en una entrevista en TVE, que dará su respaldo a ambos decretos en la línea de lo que les ha "pedido" la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en una reunión que han mantenido esta mañana.
El Gobierno presiona a sus socios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presionado este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso, la víspera de la votación de los dos decretos sobre vivienda, al advertirles de que van a tener que pronunciarse de qué lado están, si de quienes viven en las casas o de quienes hacen fortuna con ellas.
Sánchez ha hecho esta advertencia en un mensaje en Instagram en el que subraya que la política solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente.