Decretos de vivienda
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Sánchez es "razonablemente optimista" sobre las votaciones de los decretos de vivienda

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MADRID, 30/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron (no aparece), comparecen ante la prensa este miércoles tras su encuentro en el Palacio de la Moncloa, con el que concluye su viaje de Estado a España. EFE/ Fernando Villar
18:00 - 20:00

EITB

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido el contenido de los decretos de vivienda, en los que llevan "muchos meses" trabajando. Ante las críticas del PP, que le ha llamado "traidor", se ha defendido diciendo que le gusta ser "traidor" a los intereses de los fondos buitre.

Vivienda Pedro Sánchez Gobierno de España Política

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