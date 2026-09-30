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Sánchez es "razonablemente optimista" sobre las votaciones de los decretos de vivienda
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido el contenido de los decretos de vivienda, en los que llevan "muchos meses" trabajando. Ante las críticas del PP, que le ha llamado "traidor", se ha defendido diciendo que le gusta ser "traidor" a los intereses de los fondos buitre.
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