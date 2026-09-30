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Sanchez "nahiko baikor" dago etxebizitza-dekretuen bozketen inguruan
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak etxebizitzari buruzko dekretuen edukia defendatu du, Exekutiboan "hilabete asko" daramatzatelako horretan lanean. PPk egindako kritiken aurrean, esan du funts putreen interesekiko "traidore" izatea gustatu egiten zaiola.
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