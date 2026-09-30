Etxebizitza-dekretuak
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Sanchez "nahiko baikor" dago etxebizitza-dekretuen bozketen inguruan

Iragarkia
MADRID, 30/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron (no aparece), comparecen ante la prensa este miércoles tras su encuentro en el Palacio de la Moncloa, con el que concluye su viaje de Estado a España. EFE/ Fernando Villar
18:00 - 20:00

EITB

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Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak etxebizitzari buruzko dekretuen edukia defendatu du, Exekutiboan "hilabete asko" daramatzatelako horretan lanean. PPk egindako kritiken aurrean, esan du funts putreen interesekiko "traidore" izatea gustatu egiten zaiola.

Etxebizitza Pedro Sanchez Espainiako gobernua Politika

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