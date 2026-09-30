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EH Bildu Carles Puigdemontekin bildu da Waterloon (Belgika)

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 30/09/2026.- El expresident catalán Carles Puigdemont (c) se ha reunido este miércoles en Waterloo (Bélgica) con el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d), y el secretario de Relaciones Políticas de la coalición, Gorka Elejabarrieta. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que EH Bildu ha iniciado con fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal para analizar "la compleja situación política en el Estado español y el contexto internacional", ha informado esta formación en un comunicado. EFE/EH Bildu ***SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren idazkari nagusi Arnaldo Otegi eta koalizio abertzaleko Harreman Politikoetarako idazkari Gorka Elejabarrieta Waterloon (Belgika) izan dira gaur, Kataluniako presidente ohi Carles Puigdemontekin biltzeko. Batzarrean, gaurkotasun politikoa izan dute mintzagai, eta eskuinaren gorakadak Euskal Herrian eta Katalunian izan ditzakeen ondorioak aztertu dituzte.

Junts per Catalunya Arnaldo Otegi Carles Puigdemont EH Bildu Politika

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