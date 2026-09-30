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EH Bildu Carles Puigdemontekin bildu da Waterloon (Belgika)
EH Bilduren idazkari nagusi Arnaldo Otegi eta koalizio abertzaleko Harreman Politikoetarako idazkari Gorka Elejabarrieta Waterloon (Belgika) izan dira gaur, Kataluniako presidente ohi Carles Puigdemontekin biltzeko. Batzarrean, gaurkotasun politikoa izan dute mintzagai, eta eskuinaren gorakadak Euskal Herrian eta Katalunian izan ditzakeen ondorioak aztertu dituzte.
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