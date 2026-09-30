EAEANk ez du onartu Zupiriaren aurkako kereila, Ertzaintzaren eta Flotillako kideen arteko istiluengatik
Auzitegi Gorenaren arabera, Loiuko aireportuan izandako istiluetan ez zen legez kanpoko atxiloketa, lesio eta gorroto deliturik egin, eta ez du ikerketarik abiatuko. Autoa ez da irmoa, eta Flotillak helegitea jartzeko aukera du.
EAEko Auzitegi Nagusiak baztertu egin du Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren aurka aurkeztutako kereila, Global Sumud Flotillako kideak iritsi zirenean Bilboko aireportuan Ertzaintzarekin izandako istiluengatik.
Auzitegiaren ustez, "forudunarekin lotutako gertakarietan ez dago inola ere kereilak lekartzakeen deliturik. Autoa ez da irmoa, eta Flotillako euskal ordezkariek oraindik errekurtsoa jartzeko aukera dute.
Istilu horietan, lau pertsona atxilotu zituzten, ekintzaileen aurkako Poliziaren kargaren ondoren. Ekintzaile batzuek eta harrera egin zietenek kolpe ugari jaso zituzten. Hainbat pertsona zauritu ziren, horien artean zazpi ertzain eta atxilotuetako bi.
Global Sumud Flotillak kereila jarri zuen operatiboa agindu eta zuzendu zuten Ertzaintzako arduradunen, horretan jardun zuten agenteen eta sailburuaren aurka, lesio-delituak, legez kanpoko atxiloketa, osotasun moralaren aurkako erasoak, gorroto-delitua eta Zigor Kodearen 540. artikuluan jasotako delituak (funtzionario publikoek egindakoak) egotzita.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusia sailburuaren aurkako kereila ebazteaz arduratu da, foruduna baita. Adierazi duenez, "erantzukizun penala pertsonala da, eta ez dugu aintzat hartuko; egitate kriminaletan oinarritu behar da, zantzuen arabera behintzat", eta kasu zehatz honetan, "ez da halakorik gertatu".
Auzitegiaren arabera, ez dago jasota sailburuak "inolako esku-hartzerik izan duenik kereila-idazkian zein bertan aipatzen den esku-hartze aginduan laburki azaldutako gertakarietan". Orain, kereila jaso zuen epaitegiari dagokio forugabeen inguruko ebazpena ematea.