Global Sumud Flotilla
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El TSJPV desestima la querella contra Zupiria por los incidentes entre Ertzaintza y Flotilla en el aeropuerto de Loiu

Según el alto tribunal, no hubo delitos de detención ilegal, lesiones y odio por parte del consejero de Seguridad en el recibimiento a los miembros de la Flotilla a su llegada de Palestina.
Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los activistas vascos detenidos por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda a Gaza llegan a Bilbao tras denunciar agresiones por parte del ejército israelí. H.Bilbao / Europa Press 23 MAYO 2026;PIXELADA 23/5/2026
Incidentes el 23 de mayo en el Aeropuerto de Bilbao. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado la querella contra Bingen Zupiria, consejero de Seguridad, por los incidentes con la Ertzaintza en el Aeropuerto de Bilbao a la llegada de los integrantes de la Global Sumud Flotilla.

El TSJPV considera que no hay “los hechos respecto de la persona aforada en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella”, interpuesta por la delegación vasca de la Flotilla contra la Policía y el consejero. Entre los delitos se encontraban detención ilegal, lesiones y delito de odio, desestimados ahora por el alto tribunal.

Los querellantes tienen aún opción de recurso contra el auto.

Aeropuerto de Bilbao Ertzaintza Gobierno Vasco Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Política

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