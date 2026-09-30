El TSJPV desestima la querella contra Zupiria por los incidentes entre Ertzaintza y Flotilla en el aeropuerto de Loiu

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado la querella contra Bingen Zupiria, consejero de Seguridad, por los incidentes con la Ertzaintza en el Aeropuerto de Bilbao a la llegada de los integrantes de la Global Sumud Flotilla.

El TSJPV considera que no hay “los hechos respecto de la persona aforada en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella”, interpuesta por la delegación vasca de la Flotilla contra la Policía y el consejero. Entre los delitos se encontraban detención ilegal, lesiones y delito de odio, desestimados ahora por el alto tribunal.

Los querellantes tienen aún opción de recurso contra el auto.