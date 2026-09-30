Trebiñu Araban sartzeari buruzko kontsulta eskatzeko bozketa atzeratu egin dute
Ostegun honetan Argantzongo eta Trebiñuko konderrietako udaletan egitekoa zen bozketa atzeratu egin da eta, printzipioz, urriaren 15ean egingo da. Bozketa egiten bada, baimena eskatuko diote Ministroen Kontseiluari Trebiñuko eskualdea Araban sartzeari buruzko kontsulta egiteko.
Ekimenaren sustatzailea Trebiñuko Enklabea Araban Integratzeko Mahaia da. Modu honetara, mahaiak "beste urrats bat" eman nahi du "auziaren ebazpen administratiboan". Helburua da bi herrietako biztanleek erabakitzea Burgosko parte izaten jarraitu nahi duten edo Araban sartu nahi duten, 1998ko herri-galdeketan egin zuten bezala.
Mahaiak joan den ostiralean aurkeztu zuen proposamena bi udaletxeetan egun berean eta ordu berean bozkatzeko eskatu zuen; zehazki, ostegun honetan, urriaren 1ean. Hala ere, Trebiñuko Konderriko Udalak hitzordua urriaren 15era atzeratzea erabaki du, egun horretarako aurreikusitako ohiko osoko bilkurarekin bat eginez. Ondorioz, Argantzongo Udalak erabaki bera hartu du, "koherentziagatik".