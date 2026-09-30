Aplazan la votación para pedir una consulta sobre la integración de Treviño en Álava

La votación que se iba a llevar a cabo este jueves en los ayuntamientos de los municipios de La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño para pedir al Consejo de Ministros la autorización para celebrar una consulta popular sobre su integración en Álava ha quedado aplazada y se celebrará el próximo 15 de octubre.

La promotora de esta moción es la Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Araba que con este paso busca dar "un paso más en la resolución administrativa del contencioso". El objetivo es que sean los habitantes del enclave los que puedan expresarse, del mismo modo que lo hicieron en la consulta popular de 1998, y decidir si quieren seguir perteneciendo a Burgos o integrarse en Álava.

La Mesa presentó la propuesta el pasado viernes y solicitaba a los dos consistorios del enclave que la moción se votase el mismo día y a la misma hora en ambos, en concreto, este jueves, el 1 de octubre. Sin embargo, el ayuntamiento del Condado de Treviño ha decidido aplazar la cita al 15 de octubre, coincidiendo con el pleno ordinario previsto para ese día. En consecuencia, el consistorio de La Puebla de Arganzón ha tomado la misma decisión "por coherencia".