Etxanobek dio "erakunde bakoitzak dituen tresna guztiak" erabili behar dituela etxebizitzaren arazoari aurre egiteko
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak aldarrikatu duenez, "erakunde bakoitzak dituen tresna guztiak erabil ditzake, eta erabili behar ditu", etxebizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Hala, ildo horretan, nabarmendu du Aldundiak, zerga-politikaren bidez, “beste edozeinek baino diru gehiago” bideratzen duela pertsonei alokairua, hipoteka, etxeko sarrera edo urte batzuk barru etxe bat erosteko aurrezten dutenak ordaintzen laguntzeko.
Asteazken honetan Bizkaiko Batzar Nagusien Politika Orokorreko osoko bilkuran, etxebizitza eskuratzeko arazoa aipatu du, herritarren "kezka nagusietako bat", eta deitoratu du askok horri aurre egiteko neurriak “arinkeria handiegiz” hitzematen dituztela. “Soluzio arinak oso konplexua den arazo bati aurre egiteko”, ohartarazi du.
Besteak beste, itsasadarraren azpiko tunela ere defendatu du, Leioa eta Portugalete lotuko dituena. Izan ere, bere ustez, "beharrezko obra da bide-segurtasunaren, ingurumenaren eta lurralde-logikaren aldetik", eta ziurtatu du "sortuko duen onura obra orok eragiten dituen eragozpenak baino askoz handiagoa" dela.
Era berean, "Ongizate Estatuaren etorkizuna blindatzeko" konpromisoa agertu du, baita ondorengo foru gobernuak behartuko dituzten jarduerak konprometitzeko ere. Horrela, bere agintaldian egindako aurrerapenak zerrendatu ditu, eta lortutako itunei esker "lurraldearen egonkortasuna" nabarmendu du, "inbertsiorako leku fidagarri" bihurtu arte, ziurgabetasun globalaren aurrean.
Halaber, bera buru duen erakundearekin "bat egiteko eskaintza" eskaini die taldeei, konpromiso bateratua lortzeko eta lurraldearen etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
Etxanoberen proiektua "agortuta" dagoela uste du EH Bilduk
Iker Casanova EH Bilduko bozeramailearen ustez, Etxanoberen Gobernuaren proiektua "agortuta" dago eta "ziklo aldaketaren beharra sumatzen hasi da". Era berean, azpimarratu du Exekutiboak "ekintzekin" erakutsi beharko duela "guztiontzat irekita dauden ala ez" erabakitzeko eta argitzeko prest dagoela. Bere hitzaldian, mundu mailan gertatzen ari diren aldaketak eta horiei aurre egiteko alternatibak "zuzen interpretatzeko" beharraz ohartarazi du ere.
PSE fiskalitatearen inguruan: "Gure lehen konpromisoa herritarrekin da"
Goyo Zurro bozeramaile sozialistak EAJri, Aldundiko bere bazkideari, ohartarazi dio "leialtasunari" eutsiko diola neurri fiskal berriak adosteko, baina euren lehen konpromisoa herritarrekin dagoela azpimarratu du. Ordezkari sozialistak berretsi du EAJk onartutako Zerga Neurrien Araua ez duela onartzen. "Ez gatoz bat hasierako dokumentuaren funtsarekin, gure helburua baita adosten diren neurriek guztioi ongizatea ekartzea, eta ez gutxiengo bati bakarrik", ziurtatu du.
PPk Gobernua "errotik aldatzea" eskatu du
Raquel Gonzalez PPko bozeramaileak Gobernua "errotik aldatzea" eskatu du, "aurreko urteko eta iazko puntu berean geldituta" baitago, eta uko egin dio diputatu nagusiak proposatutako "itun handiak" batzeari. Gainera, Etxanoberi leporatu dio "erreforma fiskalaren erreforma bat" saltzea, hauteskundeei begira.
Elkarrekin Podemosek uste du Aldundiak gehiago egin dezakeela" etxebizitzaren arloan
Eneritz de Madariaga Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak ziurtatu duenez, Bizkaiko Aldundiak "tresnak ditu eta gehiago egin dezake" etxebizitzaren aldeko neurriak bultzatzeko, eta "bere gaitasuna etxebizitzaren foru politika bihurtzeko". Hala, "baliabide ekonomikoak jartzeko, helburuak ezartzeko eta jarduerak diseinatzeko" eskatu dio Etxanoberi.