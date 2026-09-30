Etxanobe defiende que "cada institución debe utilizar todas las herramientas que tiene" ante el problema de vivienda

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha reivindicado que "cada institución puede y debe utilizar todas las herramientas que tiene" para afrontar el problema de acceso a la vivienda y, en este sentido, ha destacado que la Diputación, "mediante la política fiscal, destina más dinero que cualquier otra a ayudar a las personas a pagar su alquiler, su hipoteca, la entrada de la casa o a las que ahorran para comprar una casa dentro de unos años".

Durante su intervención en el pleno de Política General que se celebra este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia, ha aludido al problema de acceso a la vivienda, "una de las principales preocupaciones" de la ciudadanía ante la que "se prometen cosas con demasiada alegría". "Soluciones sencillas a un problema que es muy complejo", ha advertido.

Entre otras cosas, también ha defendido el subfluvial de Lamiako, el túnel bajo la ría del Nervión para conectar Leioa y Portugalete, ya que, a su juicio, es “una obra necesaria por una cuestión de seguridad vial, medioambiental y de lógica de territorio" y ha asegurado que "el beneficio que va a generar es infinitamente mayor que las molestias que causa toda obra".

Asimismo, ha manifestado su compromiso para "blindar el futuro del Estado del bienestar" en el territorio y comprometer actuaciones que obliguen a posteriores gobiernos forales. De esta manera, ha enumerado los avances de su equipo foral en su mandato y ha destacado "la estabilidad del territorio" gracias a los pactos logrados, hasta convertirse "en un lugar fiable" para la inversión, ante la incertidumbre global.

También ha ofrecido a los grupos "la oferta de sumarse" a la institución que preside para lograr un compromiso conjunto en aras al afrontar los retos futuros del territorio.

EH Bildu cree que el proyecto de Etxanobe está "agotado"

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado que el proyecto del Gobierno de Etxanobe está "agotado" y se "empieza a percibir" la necesidad de "cambio de ciclo". Asimismo, ha señalado que desde el Ejecutivo tendrán que demostrar "con hechos" su disposición a acordar y aclarar "si están abiertos para todos". Durante su intervención, Casanova ha advertido de la necesidad de "interpretar correctamente" los cambios que se están produciendo a nivel mundial y las alternativas para afrontarlos.

El PSE sobre la fiscalidad: "Nuestro primer compromiso es con la ciudadanía"

El portavoz socialista, Goyo Zurro, ha avisado al PNV, su socio en la Diputación, de que mantiene su "lealtad para acordar" las nuevas medidas fiscales "pero nuestro primer compromiso es con la ciudadanía". El representante socialista ha insistido en el rechazo a la Norma de Medidas Tributarias aprobadas por el PNV. "No compartimos el fondo ni la forma del documento inicial porque nuestro objetivo es que las medidas que se acuerden aporten bienestar a todos y no solo a una minoría", ha asegurado.

PP pide un "cambio de raíz"

La portavoz del grupo del PP, Raquel González, ha pedido un "cambio de raíz" en el Gobierno foral, que se encuentra "estancado en el mismo punto del año pasado y del anterior", y ha rehusado sumarse los "grandes pactos" propuestos por la diputada general. Además, ha acusado a Etxanobe de vender "una reforma de la reforma" fiscal "en clave electoral" y ha añadido que es "tan descafeinada" que quedará en un 'bluf'.

Elkarrekin dice que la Diputación "puede hacer más" en materia de Vivienda

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha asegurado que la Diputación vizcaína "tiene herramientas y puede hacer más" para impulsar medidas de acceso a la vivienda y ha exigido a la entidad foral que "convierta su capacidad en política foral de vivienda" y "ponga recursos económicos, marque objetivos y diseñe actuaciones".