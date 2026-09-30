EH Bildu se reúne con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica)

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de la formación abertzale Gorka Elejabarrieta se han reunido en Waterloo (Bélgica) con el expresident catalán Carles Puigdemont, para analizar la actualidad política y "las consecuencias" que, a su juicio, podría acarrear "el auge de las derechas autoritarias y retrógradas en el Estado español" para vascos y catalanes.