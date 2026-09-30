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EH Bildu se reúne con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica)

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SAN SEBASTIÁN, 30/09/2026.- El expresident catalán Carles Puigdemont (c) se ha reunido este miércoles en Waterloo (Bélgica) con el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d), y el secretario de Relaciones Políticas de la coalición, Gorka Elejabarrieta. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que EH Bildu ha iniciado con fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal para analizar "la compleja situación política en el Estado español y el contexto internacional", ha informado esta formación en un comunicado. EFE/EH Bildu ***SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bildu Carles Puigdemontekin bildu da Waterloon (Belgika)

EITB

Última actualización

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de la formación abertzale Gorka Elejabarrieta se han reunido en Waterloo (Bélgica) con el expresident catalán Carles Puigdemont, para analizar la actualidad política y "las consecuencias" que, a su juicio, podría acarrear "el auge de las derechas autoritarias y retrógradas en el Estado español" para vascos y catalanes.

Junts per Catalunya Arnaldo Otegi Carles Puigdemont EH Bildu Política

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