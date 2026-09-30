¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
EH Bildu se reúne con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica)
Euskaraz irakurri: EH Bildu Carles Puigdemontekin bildu da Waterloon (Belgika)
El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de la formación abertzale Gorka Elejabarrieta se han reunido en Waterloo (Bélgica) con el expresident catalán Carles Puigdemont, para analizar la actualidad política y "las consecuencias" que, a su juicio, podría acarrear "el auge de las derechas autoritarias y retrógradas en el Estado español" para vascos y catalanes.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Etxanobe defiende que "cada institución debe utilizar todas las herramientas que tiene" ante el problema de vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez es "razonablemente optimista" sobre las votaciones de los decretos de vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Aplazan la votación para pedir una consulta sobre la integración de Treviño en Álava
EN DIRECTO
Hace min.
El TSJPV desestima la querella contra Zupiria por los incidentes entre Ertzaintza y Flotilla en el aeropuerto de Loiu
EN DIRECTO
Hace min.
Cómo va la negociación: los partidos que votarán que 'sí', los que diran 'no' y los que aún no han desvelado su voto
EN DIRECTO
Hace min.
El PNV propone a Ramiro González para un cuarto mandato como diputado general de Álava
EN DIRECTO
Hace min.
El PNV y Junts se reservan su voto a los decretos de vivienda hasta conocer los textos
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez dice haber hecho su parte en Vivienda y pide a los grupos que hagan la suya
EN DIRECTO
Hace min.
La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira (ERC) por el procés
Cargar más