Sumar pide explicaciones en el Parlamento Vasco por la muerte a disparos de un hombre en Hondarribia

Sumar ha registrado en el Parlamento Vasco una serie de preguntas dirigidas al Departamento de Seguridad para esclarecer la intervención policial ocurrida el pasado lunes en Hondarribia, en la que falleció un hombre de 46 años, tras recibir disparos de un agente de la Policía Local.

Según ha señalado en una nota el parlamentario Jon Hernández, "estamos ante un hecho de enorme gravedad e necesitamos saber qué ocurrió, pero también qué falló antes para que una persona en una situación de vulnerabilidad conocida acabara en un escenario de este tipo ".

A su juicio, "el Departamento de Seguridad tiene una responsabilidad política que va más allá de esclarecer los minutos finales de la intervención". "Si las instituciones conocían previamente una situación de especial vulnerabilidad, tienen que explicar qué seguimiento existe y por qué no se consiguió intervenir antes de llegar a este desenlace", ha afirmado.

Entre las preguntas registradas, Hernández reclama al Gobierno Vasco que detalle "la cronología de la intervención desde la recepción del primer aviso hasta el momento en que se efectuaron los disparos ", indicando qué efectivos participaron y quién asumió la coordinación operativa.

La iniciativa solicita, asimismo, conocer "cuántos disparos efectuó el agente de la Policía Local, a qué distancia aproximada se produjeron y qué medios de intervención no letales estaban disponibles en ese momento".

Hernández pregunta además si existen grabaciones, comunicaciones policiales, cámaras corporales u otros registros audiovisuales de la intervención y si ese material ha sido puesto a disposición de la investigación judicial, entre otras cuestiones.