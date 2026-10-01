El PNV de Santurtzi denuncia ante la Ertzaintza amenazas contra la alcaldesa, Itziar Carrocera
El PNV de Santurtzi ha denunciado ante la Ertzaintza las amenazas, insultos y coacciones que, según ha señalado, ha recibido en los últimos días la alcaldesa de la localidad, Itziar Carrocera. Una de las amenazas difundidas a través de redes sociales muestra la imagen de la regidora rodeada de una diana.
La denuncia se produce después de la muerte de un joven con una enfermedad mental que fue reducido con una pistola táser por un agente de la Policía Municipal y falleció posteriormente.
En un comunicado, el PNV de Santurtzi ha expresado su apoyo a la alcaldesa y ha condenado los "continuos insultos, coacciones y amenazas" de los que, según afirma, está siendo objeto en los últimos días.
La formación jeltzale ha trasladado a Carrocera "todo su apoyo, afecto y solidaridad" por el "hostigamiento" que, a su juicio, está soportando y que considera que "ningún representante público debería ser objeto".
Una imagen con una diana
El PNV ha explicado que una de las amenazas se difundió a través de redes sociales y en ella aparece la imagen de la alcaldesa "rodeada de una diana".
La formación ha calificado de "grave" la situación y ha advertido de que este tipo de comportamientos "no tienen cabida en una sociedad democrática ni en la convivencia" de la sociedad vasca.
Ante estas amenazas, el PNV de Santurtzi ha señalado que responderá "con unidad, serenidad y determinación".
La formación ha presentado la denuncia ante la Ertzaintza para que los hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades que correspondan.