Vivienda
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu presentará una iniciativa para declarar a toda la CAV como zona tensionada

Según ha anunciado la parlamentaria Nerea Kortajarena, la coalición pretende que el Gobierno Vasco declare directamente a todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca como zona tensionada para poder utilizar las herramientas de los decretos de vivienda.
Pello Otxandiano eta Nerea Kortajarena (EH Bildu), Eusko Legebiltzarrean
Pello Otxandiano y Nerea Kortajarena, hoy en el Parlamento Vasco. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: EH Bilduk EAE osoa gune tentsionatu izendatzeko ekimena aurkeztuko du

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu presentará una iniciativa en el Parlamento Vasco para que el Gobierno Vasco declare a la Comunidad Autónoma Vasca zona tensionada en materia de vivienda, en su totalidad, “como lo hizo en su momento Nafarroa”, para que las herramientas que plantean los decretos de vivienda del Gobierno de España “se puedan utilizar aquí”.

La Comunidad Foral de Navarra declaró directamente, por iniciativa propia, como zona tensionada a una veintena de municipios del territorio foral.

La parlamentaria Nerea Kortajarena ha anunciado la iniciativa a las puertas de la cámara. Además, ha emplazado al PNV a “estar a la altura” y votar a favor de los decretos en el Congreso de los Diputados.”

“Es un momento que requiere políticas contundentes y no sirve ya una abstención. Realidades como la de Maricarmen se están dando aquí, en Erandio y en Donostia, y hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido. Ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas”, ha dicho.

Además, Kortajarena ha criticado el fondo de vivienda presentado por el consejero Denis Itxaso por no ser “nada coherente” con las políticas que se están aplicando en Viena, por lo que pide una estrategia para “un gran parque de vivienda protegida”.

Vivienda EH Bildu Comunidad Autonóma Vasca Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X