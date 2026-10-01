EH Bildu presentará una iniciativa para declarar a toda la CAV como zona tensionada

EH Bildu presentará una iniciativa en el Parlamento Vasco para que el Gobierno Vasco declare a la Comunidad Autónoma Vasca zona tensionada en materia de vivienda, en su totalidad, “como lo hizo en su momento Nafarroa”, para que las herramientas que plantean los decretos de vivienda del Gobierno de España “se puedan utilizar aquí”.

La Comunidad Foral de Navarra declaró directamente, por iniciativa propia, como zona tensionada a una veintena de municipios del territorio foral.

La parlamentaria Nerea Kortajarena ha anunciado la iniciativa a las puertas de la cámara. Además, ha emplazado al PNV a “estar a la altura” y votar a favor de los decretos en el Congreso de los Diputados.”

“Es un momento que requiere políticas contundentes y no sirve ya una abstención. Realidades como la de Maricarmen se están dando aquí, en Erandio y en Donostia, y hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido. Ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas”, ha dicho.

Además, Kortajarena ha criticado el fondo de vivienda presentado por el consejero Denis Itxaso por no ser “nada coherente” con las políticas que se están aplicando en Viena, por lo que pide una estrategia para “un gran parque de vivienda protegida”.