Etxebizitzaren aldeko protesta jendetsua egin dute Madrilen, eta greba orokorra prestatzen ari dira
Lau zutabe abiatu dira eguerdian hiriburuko hainbat tokitatik, eta Cibelesen elkartu dira, Gobernuak etxebizitzaren inguruko neurriak bultzatzeko onartutako bi dekretuak Kongresuak bertan behera utzi eta biharamunean.
Milaka lagun atera dira larunbat honetan Madrilgo kaleetara, etxebizitza duinaren alde, Espainiako Gobernuak etxebizitzaren inguruan onartutako bi dekretuak Kongresuak atzera bota eta biharamunean.
Protesta Puerta del Sol plazako kanpaldian bultzatu dute; zazpigarren eguna du gaur bertako kanpaldiak, eta plazaren inguruko kaleetara ere zabaldu da. Parlamentuak neurriak atzera bota baditu ere, protestan parte hartzen ari direnek mobilizazioari eutsi diote, eta etxebizitza agendaren erdigunean jartzeko eskatu dute.
Etxebizitza Maizterren Sindikatuak greba orokorra prestatzen ari dela iragarri du
Valeria Racu Etxebizitza Maizterren Sindikatuko Madrilgo bozeramaileak jakinarazi duenez, sindikatu nagusiekin lanean ari dira etxebizitzaren aldeko greba orokorra antolatzeko.
Racuren arabera, greba «laster» egingo dute, baina oraindik ez dute data zehaztu. Azaldu duenez, gainerako erakundeekin adostasuna lortzeko lanean ari dira, mobilizazioa antolatu eta «azken urteotan inoiz ikusi gabeko parte-hartzea» izan dezan.
"Orain bai, etxebizitzaren legegintzaldia hasi da", adierazi du bozeramaileak. Era berean, ohartarazi duenez, "nork gobernatzen duen gorabehera", ez dute onartuko beste lau urte igarotzea etxebizitzaren arazoari konponbidea eman gabe.
Racuk greba orokorra errealitatea eraldatzeko "tresna historikoa" dela aldarrikatu du, eta azaldu du sindikatu nagusiekin adostasun zabala dagoela greba bultzatzeko beharraren inguruan.
"Boterea kalera itzuli da"
Etxebizitza Maizterren Sindikatuko bozeramaileak dekretuak atzera bota izana salatu du, eta Kongresua "errentismoak bahituta" dagoela eta gizartearen gehiengoaren errealitatetik urrun bizi dela kritikatu du.
Horren aurrean, larunbat honetako manifestazioek "boterea kalera itzuli dela" erakusten dutela adierazi du, eta mobilizazioa "kontuz ibiltzeko oharra" dela esan du.
Racuk Madrilen hasi eta beste hiri batzuetara zabaldu diren kanpaldiak mantentzearen alde ere egin du. Puerta del Sol plazako kanpaldiari dagokionez, haren jarraipenari buruzko erabakia batzarrean hartuko dutela azaldu du, eta "egunez egun" erabakiko dutela.