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Euriteek alerta egoeran mantenduko dute Mediterraneoa asteburuan, aktibo jarraitzen duten hainbat abisurekin
Gogotik bota du euria Mediterraneoan. Tarragonan, Les Cases de Alcanarren gainditu dute errekorra. Metro karratuko 226 litro pilatu dira. Valentziako erkidegoan ere euri jasa handiak egon dira. Peñiscolan metro karratuko 143 litro bota ditu. Euri jasek atseden txiki bat emango dute, baina asteburuan Mediterraneoan jarraituko dute, Penintsulako gainerako lekuetara zabaldu aurretik.
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