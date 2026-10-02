El temporal de lluvias intensas mantiene en alerta al Mediterráneo con avisos activos durante el fin de semana

Inundaciones, evacuaciones al límite y aulas vacías para unos 400.000 estudiantes marcan el paso de un temporal que ha descargado más de 200 litros por metro cuadrado en el área mediterránea. Las lluvias torrenciales darán un pequeño respiro, pero mantendrán en jaque al Mediterráneo durante el fin de semana, antes de extenderse al resto de la Península.