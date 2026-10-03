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Milaka pertsona kalera atera dira Madrilen, etxebizitza eskubidea aldarrikatzeko

Iragarkia
Protesta Madrid
18:00 - 20:00
Protesta Madrilen. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

"Amaiera eman diezaiogun errentismoari, eta seinala ditzagun errudun guztiak" lelopean, jende multzo batek Madrilgo Alcala kalea zeharkatu du bart.

Etxebizitza Madril Manifestazioak Gizartea

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