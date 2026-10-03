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Miles de personas recorren el centro de Madrid por la vivienda

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Protesta Madrid
18:00 - 20:00
Protesa en Madrid. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona dabiltza Madrilgo erdigunean etxebizitzaren bila

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Bajo el lema "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables", una marea de personas han recorrido esta noche la madrileña calle Alcalá.

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