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Igandera arte luzatu dituzte euriteengatik EAEn gaurko ezarrita zeuden abisu horiak

Euskalmeten arabera, metro koadroko 20 litro baino gehiago bota ditzake ordubetean, baita 30 l/m² ere zenbait lekutan. Abisuak gaurko 18:00etatik biharko 06:00ak arte egongo dira indarrean.

GRAFCAV7355. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.

Euria, Donostian. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bihar, igandera, arte luzatu ditu prezipitazio handi eta iraunkorrengatik Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gaurko ezarrita zituen abisuak. Bestalde, Meteofrance Frantziako meteorologia agentziak Ipar Euskal Herria abisupean jarriko du gaur arratsaldean ekaitz arriskuagatik

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, arratsaldean zaparrada ertain eta trumoitsuak egingo ditu, eta zenbait lekutan handiak edo oso handiak izan daitezke. Hala, ordubetean 20 l/m² baino gehiago egin ditzake, eta hainbat tokitan, baita 30 l/m² ere. Prezipitazio mardul horiek tarteko, 12 orduan metro koadroko 60 litro pila daitezke. 

Hori horrela, 18:00etatik gauerdira bitartean, bi abisu egongo dira indarrean: bata, prezipitazio handiengatik eta bestea euri iraunkorragatik. 

Abisuok igandera arte luzatzea ebatzi du Jaurlaritzak: 00:00etatik 06:00etara. Bezperan bezala, prezipitazio iraunkorra tarteko, 12 orduan metro karratuko 60 litro baino gehiago metatu daitezke. Goizaldean zaparrada ertainak eta trumoitsuak egingo ditu, zenbait lekutan iraunkorrak izan daitezke eta baliteke handiak izatea; are gehiago, ez dute baztertu oso handiak izatea. Halaber, baliteke ordubetean metro koadroko 20 litro baino gehiago pilatzea, eta, toki batzutan, 30 l/m².

Ipar Euskal Herrian, Meteofrancek ekaitzengatik abisu horia aktibatuko du 14:00etatik 20:00etara.

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