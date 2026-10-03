Extienden al domingo el aviso amarillo por precipitaciones intensas activado para esta tarde en Euskadi

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha prolongado hasta mañana, domingo, los avisos amarillos previstos para este sábado por precipitaciones intensas y persistentes en todo Euskadi. Por su parte, la agencia francesa de meteorología, Meteofrance, podrán bajo aviso a Iparralde por riesgo de tormentas.

Según la previsión de la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, durante la tarde se registrarán chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes y sin descartar que sean muy fuertes. Se cree que podrían acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Los chubascos serán intensos y se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar que localmente se superen los 30 litros.

Así, desde las 18:00 horas hasta medianoche, permanecerán activos dos avisos por lluvias, uno por precipitaciones intensas y otro por lluvia persistente.

Además, entre la medianoche y las 06:00 horas del domingo, continuará el aviso por precipitaciones persistentes, en el que se podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Los chubascos serán moderados y tormentosos, pudiendo ser localmente persistentes y fuertes, sin descartar que alcancen intensidad muy fuerte. Al igual que la víspera, no se descarta la posibilidad de superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y, localmente, los 30 l/m².



En Iparralde, Meteofrance mantendrá activo un aviso amarillo por tormentas desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas de este sábado.