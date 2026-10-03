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12 personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 50

El suceso ha ocurrido en el bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.
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Estado en el que ha quedado el bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra tras su derrumbe REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/10/2026
18:00 - 20:00
Estado en el que ha quedado el bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra tras su derrumbe REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/10/2026

El suceso ha ocurrido en el bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra. Foto: Guardia Civil

Euskaraz irakurri: 12 lagun zauritu dira Errioxako taberna baten egitura erorita

EITB

Última actualización

Un total de 12 personas han resultado heridas, seis de ellas trasladadas al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, tras el derrumbe parcial de un bar de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) ocurrido esta madrugada. Ninguna de las personas heridas está en peligro.

El suceso se ha producido sobre las 05:25 horas, cuando en el establecimiento había unas 50 personas. Algunas han quedado atrapadas entre los cascotes, mientras que otras han podido salir por sus propios medios. El local tenía permiso de apertura hasta las 06:00 horas.

El suelo del bar habría colapsado antes del derrumbe del techo

Según las primeras informaciones de la Guardia Civil, el incidente se habría iniciado con el colapso del suelo del establecimiento, que posteriormente habría provocado el derrumbe parcial del techo.

De los 12 heridos, uno presenta una posible fractura de pierna y una herida abierta, mientras que el resto tiene lesiones leves. Seis han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño y tres al centro de salud de Haro. Los demás han sido atendidos en el propio lugar.

Los servicios de emergencia, bomberos, Cruz Roja y Protección Civil se han desplazado hasta el lugar. Los bomberos han apuntalado el establecimiento y han realizado labores de inspección y búsqueda para descartar que hubiera más personas atrapadas. Un perro del servicio cinológico de Protección Civil ha confirmado que no había nadie bajo los escombros.

El derrumbe también ha causado daños en una vivienda contigua, que estaba vacía, donde se ha desplomado una pared. Arquitectos y aparejadores han evaluado los desperfectos.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas del colapso estructural.

La Rioja Sociedad

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