El Gobierno Vasco destinará casi seis millones de euros al primer sector para compensar los efectos de la sequía y la mala costera

El Gobierno Vasco dará ayudas extraordinarias por un importe total de 5'95 millones euros dirigido a los sectores agrario, ganadero y pesquero de Euskadi para hacer frente a "las circunstancias excepcionales" registradas durante 2026. En concreto, el objetivo será reparar los efectos de la sequía, la guerra en Irán y la mala costera. Según fuentes del ejecutivo, las ayudas estarán disponibles antes de que finalice el año.

Según ha anunciado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en una rueda de prensa en la sede del ejecutivo, el paquete contempla 5,52 millones euros para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la falta de precipitaciones y por el incremento extraordinario de costes asociado a la crisis de Oriente Próximo, y 430 650 euros para compensar a la flota de menor tamaño y más dependiente del verdel por la mala costera de 2026. La mayor parte de las ayudas provienen de los presupuestos vascos y el resto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA).

En concreto, la primera línea de ayudas, denominada Ayuda Extraordinaria Ormuz, está destinada al vacuno de leche para compensar parcialmente los costes derivados de la subida del precio de los combustibles y fertilizantes. La segunda línea, la Ayuda Extraordinaria por Falta de Precipitaciones, está dirigida a las explotaciones de vacuno de carne, vacuno de leche, ovino, caprino y equino, así como a productores de patata de siembra y de consumo, alubia, girasol, manzana de sidra y maíz. Se quiere hacer frente a los efectos de la reducción de pastos y forrajes y el incremento de los costes de alimentación, agua y forrajes derivados de la sequía.

Cada persona o empresa beneficiaria podrá recibir un máximo de 15 000 euros y solo se concederán ayudas cuya cuantía final sea superior a 300 euros. En lo relativo a los cultivos, los importes se establecerán en función de la superficie afectada.

En cuanto a las ayudas por la mala costera del verdel, cada tripulante podrá recibir 825 euros, con un límite máximo de 10 000 euros por empresa. La medida llegará a 261 tripulantes embarcados en 73 buques con puerto base en Gipuzkoa y Bizkaia. El ejecutivo vasco analizará también la puesta en marcha de una ayuda complementaria al gasóleo pesquero, que se sumaría a la ayuda estatal actualmente existente.

“No estamos ante una situación ordinaria y la respuesta tampoco puede serlo. Estas ayudas buscan dar una respuesta concreta allí donde el impacto está siendo mayor y contribuir a mantener la capacidad productiva y la continuidad de las explotaciones”, ha señalado la consejera Amaia Barredo.