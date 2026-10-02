El número de personas desempleadas aumentó en 2389 en septiembre en Euskadi, un 2,24 % más que en agosto, hasta situarse en 109 237 personas, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con septiembre de 2025, el desempleo también creció. Euskadi registró 2268 personas paradas más que hace un año, lo que supone un incremento interanual del 2,12 %.

El aumento del paro se produjo en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

Bizkaia concentra más de la mitad de las personas desempleadas

Bizkaia contabilizó en septiembre 61 679 personas desempleadas, 1215 más que en agosto, un 2,01 %.

En Gipuzkoa, el número de personas en desempleo aumentó en 665, un 2,33 %, hasta alcanzar las 29 156.

Por su parte, Álava registró 18 402 personas desempleadas, 508 más que el mes anterior, lo que representa un incremento del 2,84 %.

Más de un millón de cotizantes en Euskadi

Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran, al mismo tiempo, un aumento del número de trabajadores. Euskadi sumó 10 336 cotizantes en septiembre, hasta alcanzar 1 041 618 personas afiliadas.

El incremento respecto a agosto fue del 1 %. Además, si se compara con septiembre de 2025, Euskadi cuenta con 23 358 afiliados más, un 2,29 %.

El crecimiento de septiembre se produce después de que en agosto la afiliación descendiera en 11 018 personas respecto a julio.

El paro también aumenta en el conjunto de España

En el conjunto del Estado, el desempleo aumentó en septiembre en 23 587 personas respecto a agosto, un 1 %, hasta situarse en 2 379 505 personas.

Sin embargo, en la comparación interanual, España registró 42 160 personas desempleadas menos que en septiembre de 2025, un descenso del 1,74 %.

En cuanto a la afiliación, España cerró septiembre con 22 437 553 trabajadores, 92 327 más que en agosto, un 0,41 % más.