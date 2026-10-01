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La OCU advierte que la gasolina y el diésel suben más del 30 % desde el inicio de la guerra en Irán

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), entre el 28 de febrero y el 28 de septiembre, el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros, y el diésel ha aumentado desde 1,437 euros hasta 1,931 euros por litro.
(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: OCUk ohartarazi du gasolina eta diesela % 30 baino gehiago garestitu direla Irango gerra hasi zenetik

Agencias | EITB

Última actualización

Desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, la gasolina y el diésel acumulan subidas del 30,7 % y del 34,4 %, respectivamente, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que reclama más medidas y de tipo estructural, así como una "estrecha vigilancia" de la evolución de los precios.

En concreto, OCU calcula que, entre el 28 de febrero y el 28 de septiembre, el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros, lo que supone un incremento acumulado del 30,7 %, y que el diésel ha aumentado desde 1,437 euros hasta 1,931 euros por litro, lo que representa una subida del 34,4%.

Esto sucede a pesar de las medidas aplicadas por el Gobierno español —una rebaja aproximada de 24 céntimos por litro y una reducción cercana a los seis céntimos para la gasolina—, cuya "utilidad" para amortiguar el impacto inmediato de la crisis reconoce la OCU.

Sin embargo, "el actual marco inflacionario obliga a avanzar hacia nuevas estrategias estructurales, sobre todo teniendo en cuenta que es poco probable que los precios vuelvan a los valores del año pasado", afirma este jueves en un comunicado.

Por ello, considera "necesarias medidas adicionales", como ayudas directas a los hogares —teniendo en cuenta el nivel de renta y el peso del gasto en carburantes en el presupuesto familiar-—, reforzar el transporte público, potenciar la movilidad compartida e impulsar puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, así como vigilar que las bajadas de las cotizaciones de los carburantes "se trasladen igual de rápido que las subidas".

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