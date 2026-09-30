La justicia reconoce que la ansiedad de un empleado de CAF es un accidente laboral

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de San Sebastián ha reconocido que la ansiedad sufrida por un empleado de la empresa CAF de Beasain (Gipuzkoa) es un accidente laboral, según ha informado este miércoles CCOO.



Este sindicato ha asegurado en una nota que la sentencia considera probado que CAF introdujo un "cambio de sistema de trabajo que acarreó una sobrecarga por falta de personal" que afectó no solo a este operario sino también al resto de empleados de su misma sección.



La resolución judicial concluye igualmente que "la problemática laboral fue la que causó el estado de ansiedad" del trabajador, lo que derivó en un primer período de baja entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 y en un segundo, fruto de una recaída, entre abril y septiembre de 2023, precisa Comisiones Obreras.



La central ha criticado que la empresa mantuviera al afectado en el mismo puesto de trabajo tras la primera baja ya que, según denuncia, no fue reubicado hasta sufrir la recaída.



Tras rechazar la actuación del departamento médico del servicio de prevención de CAF, CCOO ha asegurado que Osakidetza, por el contrario, alude en todo momento al "origen laboral de la patología" y que además "no ha encontrado ningún antecedente de trastorno de ansiedad o depresión" en este caso.



CCOO ha denunciado que "la prevención de riesgos psicosociales falla estrepitosamente en muchas empresas" y ha exigido "análisis exhaustivos de cómo se reparte la carga de trabajo y cuáles son los puestos y personas sobrecargadas".